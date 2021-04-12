PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Полтаві перевернувся човен: двоє чоловіків загинули, третього шукають

На річці Ворскла, яка розташована поблизу селища Вакуленці в Подільському районі Полтави, гумовий човен із трьома людьми затягнуло у дамбу.

У Полтаві перевернувся човен: двоє чоловіків загинули, третього шукають

Внаслідок цього човен з трьома людьми на борту перевернувся. Тіла двох загиблих чоловіків рятувальники витягнули з води. Пошуки третього чоловіка ще тривають.

Про це повідомили в управлінні ДСНС Полтавської області. Речник ДСНС Віталій Шкаревський розповів, що особи цих людей встановлюють.

Читайте
Під Черкасами перекинувся човен: тіла двох рибалок знайшли, третього шукають

За його словами, третю людину, яка перебувала у човні, водолази ще шукають.

Якщо до темної пори доби чоловіка знайти не вдасться, тоді його пошуки продовжать наступного дня.

У США врятували моряка

У США 62-річний чоловік відправився в плавання на своєму 10-метровому човні. Однак за добу чоловік не повернувся, що було незвичним для нього.

З’ясувалося, що вода затопила його каюту. Його судно швидко перекинулося, і вода виштовхнула його з переднього люка. Потім він вхопився за частину носа човна та добу тримався за перевернуте судно.

Джерело: Полтавщина

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка