У Полтаві перевернувся човен: двоє чоловіків загинули, третього шукають

На річці Ворскла, яка розташована поблизу селища Вакуленці в Подільському районі Полтави, гумовий човен із трьома людьми затягнуло у дамбу.

Внаслідок цього човен з трьома людьми на борту перевернувся. Тіла двох загиблих чоловіків рятувальники витягнули з води. Пошуки третього чоловіка ще тривають.

Про це повідомили в управлінні ДСНС Полтавської області. Речник ДСНС Віталій Шкаревський розповів, що особи цих людей встановлюють.

За його словами, третю людину, яка перебувала у човні, водолази ще шукають.

Якщо до темної пори доби чоловіка знайти не вдасться, тоді його пошуки продовжать наступного дня.

У США врятували моряка

У США 62-річний чоловік відправився в плавання на своєму 10-метровому човні. Однак за добу чоловік не повернувся, що було незвичним для нього.

З’ясувалося, що вода затопила його каюту. Його судно швидко перекинулося, і вода виштовхнула його з переднього люка. Потім він вхопився за частину носа човна та добу тримався за перевернуте судно.

Джерело: Полтавщина