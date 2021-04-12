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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

На Харківщині працівниці пошти вкрали мішок із понад 500 тис. грн

На Харківщині двоє жінок намагалися викрасти понад 500 тис. грн із поштового відділення.

На Харківщині працівниці пошти вкрали мішок із понад 500 тис. грн

До поліції звернувся директор поштового відділення у місті Лозове та повідомив, що під час перевезення пошти зі службового авто зник один мішок із грошима.

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Правоохоронці встановили, що 31-річна працівниця каси, яка видавала мішки листоношам, поцупила один та передала своїй спільниці, яка працює у цьому ж відділенні заступником директора.

Жінки заздалегідь розробили план викрадення, а заступник директора зберігала готівку у себе вдома.

  • Дві співробітниці пошти намагалися вкрасти гроші із власного відділення – ФОТО
  • Дві співробітниці пошти намагалися вкрасти гроші із власного відділення – ФОТО
  • Дві співробітниці пошти намагалися вкрасти гроші із власного відділення – ФОТО
  • Дві співробітниці пошти намагалися вкрасти гроші із власного відділення – ФОТО
На Харківщині працівниці пошти вкрали мішок із понад 500 тис. грн / 2 фотографии

Поліцейські відкрили кримінальне провадження і вилучили речові докази, тепер жінкам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Вкрали 10 млн грн

Кіберполіція викрила злочинців, які ошукали українців приблизно на 10 млн грн завдяки шахрайській схемі перевипуску SIM-карт.

Дані шахраї перекуповували на форумах у DarkNet.

Наразі фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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