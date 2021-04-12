Дві співробітниці пошти намагалися вкрасти гроші із власного відділення – ФОТО

На Харківщині двоє жінок намагалися викрасти понад 500 тис. грн із поштового відділення.

До поліції звернувся директор поштового відділення у місті Лозове та повідомив, що під час перевезення пошти зі службового авто зник один мішок із грошима.

Правоохоронці встановили, що 31-річна працівниця каси, яка видавала мішки листоношам, поцупила один та передала своїй спільниці, яка працює у цьому ж відділенні заступником директора.

Жінки заздалегідь розробили план викрадення, а заступник директора зберігала готівку у себе вдома.







На Харківщині працівниці пошти вкрали мішок із понад 500 тис. грн / 2 фотографии

Поліцейські відкрили кримінальне провадження і вилучили речові докази, тепер жінкам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Вкрали 10 млн грн

Кіберполіція викрила злочинців, які ошукали українців приблизно на 10 млн грн завдяки шахрайській схемі перевипуску SIM-карт.

Дані шахраї перекуповували на форумах у DarkNet.

Наразі фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.