У Києві відбулася кривава різанина. 58-річний чоловік вбив 39-річного коханця своєї дружини та поранив зрадливу кохану.

За інформацією сусідів, жінка давно мала коханця та, поки чоловік заробляв гроші, гуляла з ним, не ховаючись від очей сусідів. Обох її чоловіків звали Вадимами, що досить зручно, відзначають знайомі пари.

За їхньою інформацією, чоловік знав про зраду жінки, але мовчав. До кривавого вбивства його підштовхнуло те, що він застав коханців у ліжку.

Він вдарив опонента ножем у груди та поранив дружину. Та вибігла до під’їзду та покликала на допомогу. Сусіди викликали поліцію.

Жінку з пораненнями госпіталізували, а чоловіка затримала поліція. За вбивство йому загрожує до 15 років в’язниці.

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Вбивство на Вінничині

У Вінницькій області чоловік через ревнощі вбив свою цивільну дружину.

Він побив співмешканку, а потім зіштовхнув зі сходів ґанку та залишив помирати.

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