У Маріуполі судитимуть чоловіка за антиукраїнську пропаганду

У Маріуполі судитимуть місцевого жителя за пропаганду війни та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Він три роки поширював у соцмережах антиукраїнські тексти.

Правоохоронці встановили, що 50-річний чоловік протягом 2018-2020 років через власний акаунт в одній із соцмереж часто поширював матеріали із закликами до розв’язання воєнного конфлікту та до зміни меж території та державного кордону України.

Тепер йому загрожує покарання до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила мережу проросійських агітаторів

Нещодавно СБУ викрила мережу проросійських агітаторів. Вони закликали до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності України.

Зловмисників затримали на Чернігівщині, Сумщині, а також в Одесі та Запоріжжі.

Джерело: Донецька обласна прокуратура