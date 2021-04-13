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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У Маріуполі судитимуть чоловіка за антиукраїнську пропаганду

У Маріуполі судитимуть місцевого жителя за пропаганду війни та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Він три роки поширював у соцмережах антиукраїнські тексти.

тюрьма, в'язниця, засуджений

Правоохоронці встановили, що 50-річний чоловік протягом 2018-2020 років через власний акаунт в одній із соцмереж часто поширював матеріали із закликами до розв’язання воєнного конфлікту та до зміни меж території та державного кордону України.

Тепер йому загрожує покарання до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нещодавно СБУ викрила мережу проросійських агітаторів. Вони закликали до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності України.

Зловмисників затримали на Чернігівщині, Сумщині, а також в Одесі та Запоріжжі.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Фото: Pexels

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