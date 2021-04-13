Унаслідок стрілянини в школі Остін-Іст Магнет у Ноксвіллі (США) загинув учень, офіцер поліції поранений.

Правоохоронці прибули на виклик після повідомлення, що в приміщенні навчального закладу перебуває потенційно озброєна людина.

Офіцери знайшли хлопця в туалеті школи та наказали йому вийти. Той відмовився. Після того, як учень вистрелив у поліцейських, принаймні один офіцер відповів вогнем.

Учень помер на місці події, постраждалий офіцер перебуває в хірургії у важкому стані.

13 та 14 квітня школа Остін-Іст Магнет буде закрита.

За останні кілька місяців це п’ята смертельна ситуація в середній школі.

Стрілянина в США

9 квітня сталася стрілянина в США на фабриці з виробництва шаф Kent Moore Cabinets у Браяні (штат Техас). Унаслідок події одна людина загинула, ще шестеро дістали поранень.

Зловмисником став 27-річний співробітник компанії Ларрі Вінстон Боллін.

П’ятеро постраждалих, серед яких працівник поліції, перебувають у критичному стані.