На Закарпатті утримували та били трьох громадян Індії – ВІДЕО

Поліція Закарпатської області викрила злочинця, який незаконно утримував та бив трьох громадян Індії.

Виклик до поліції надійшов ще 12 квітня, тоді жителька селища Великий Березний повідомила, що до її двору зайшли троє невідомих чоловіків, які потребують медичної допомоги та не знають української мови.

Поліцейські, що прибули на виклик, встановили, що усі троє є громадянами Індії, віком 20, 24 та 26 років.







Били та вимагали гроші: на Закарпатті трьох іноземців тримали в неволі / 2 фотографии

Поспілкуватись з іноземцями вдалося тільки після залучення перекладача.

Індійці розповіли, що вони приїхали до України ще наприкінці минулого року, а потім збиралися нелегально потрапити на територію ЄС. Для того, щоб скоїти задумане, вони познайомились із так званим агентом, який координував їх дії і обіцяв допомогти.

Спочатку чоловіки проживали у Києві, а потім переїхали до Великого Березного, агент поселив їх у будинку одного з місцевих мешканців, у якому вони провели три дні під наглядом.

Індійці розповідають, що у будинку їх били та вимагали гроші, після цього вони наважились на втечу.

Один з потерпілих розбив вікно на другому поверсі та вистрибнув через нього, а інші втекли через вхідні двері.

Поліцейські встановили особу власника будинку. Ним виявився 41-річний місцевий житель, який вже фігурував у схожому злочині.

Наразі розпочато досудове розслідування, фігуранту загрожує п’ять років обмеження або позбавлення волі.

Тримали у заручниках іноземців

На Одещині поліція звільнила двох громадян Греції, яких викрали та катували протягом кількох місяців.

Злочинці вимагали у чоловіків €600 тис. та право власності на шість квартир в елітних житлових районах Одеси.