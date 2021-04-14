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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Душили мотузкою заради $300 тис.: на Донеччині двоє чоловіків напали на жінку

12 квітня у місті Святогірськ Донецької області двоє чоловіків у масках напали на чоловіка та жінку. Злочинці намагалися задушити мешканку Слов’янська мотузкою, відібрали у неї валізу з цінними речами та $300 тис.

пограбування, грабіж, злочинець

Інцидент трапився на території бази відпочинку. Нападники завдали тілесних ушкоджень жінці та чоловіку, а потім одразу втекли з місця події.

Наразі потерпілі перебувають у лікарні. Правоохоронцям вдалося затримати підозрюваних – ними виявилися 40 та 42-річні мешканці міста Костянтинівка Краматорського району Донецької області.

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За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 КК України. Злочинцям загрожує до 15 років позбавлення волі та конфіскація майна.

У Києві пограбували пенсіонерку

У Києві троє чоловіків пограбували пенсіонерку. Вони зателефонували до 83-річної жінки та повідомили, що її внучка нібито потрапила у ДТП.

Вона перерахувала на рахунки шахраїв майже півмільйона гривень. Поліцейські затримали двох підозрюваних у злочині.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Фото: Depositphotos

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