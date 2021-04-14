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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Харківщині судитимуть жінку через приниження та нецензурні слова у бік доньки

У Харківській області жінку судитимуть через приниження 16-річної доньки.

На Харківщині судитимуть жінку через приниження та нецензурні слова у бік доньки

Мешканка села Кегичівка останній рік психологічно знущалася над власною 16-річною дочкою. Жінка ображала дитину, грубо лаяла нецензурними словами, принижувала гідність дівчинки, виганяючи з дому.

За цей час матір суд чотири рази притягував до відповідальності. Вона отримувала штрафи у розмірі від 170 грн до 680 грн.

– У суді громадянка свою вину визнавала, розкаювалася, сплачувала добровільно штрафи, але після вживання алкогольних напоїв, знову бралася за старе і перетворювала життя дитини в суцільні страждання, – зазначили у Харківській області.

Нині служба у справа дітей вирішує питання про позбавлення цієї горе-матері батьківських прав.

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Жінці загрожує покарання у виді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Домашнє насилля на Чернігівщині

На Чернігівщині п’яний батько побив свого трирічного сина, бо той, за його словами, відмовлявся їсти.

Внаслідок побиття хлопчик отримав черепно-мозкову травму, струс головного мозку та садна на обличчі. Тепер чоловік проведе чотири місяці під арештом.

Джерело: Прокуратура Харківської області 

Фото: Depositphotos

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