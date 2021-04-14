На Полтавщині чоловік знущався над матір’ю, його посадили на півроку

У Миргороді Полтавської області 47-річний чоловік отримав шість місяців арешту за систематичне знущання над своєю матір’ю.
Слідство встановило, що безробітний син постійно вимагав у пенсіонерки гроші на алкоголь.
Коли матір відмовлялася віддавати йому свою пенсію, чоловік обзивав, принижував і навіть погрожував їй фізичною розправою.
Правоохоронці підтвердили, що горе-син вже тричі притягувався до адміністративної відповідальності за статтею про домашнє насильство.
Жінка розповіла, що влітку минулого року, будучи п’яним, син вигнав її з дому без верхнього одягу та взуття.
Навіть коли матір викликала поліцію, чоловік продовжував обзивати та принижувати її.
Суд визнав 47-річного підозрюваного винним у вчиненні домашнього насильства.
Згідно з ч. 1 ст. 60 КК України, покарання передбачає від одного до шести місяців перебування в умовах ізоляції.
Знущання над пенсіонерами
В одному із сіл Покровського району Донецької області 43-річний чоловік бив та знущався над своїми хворими батьками.
На початку березня рішенням суду чоловіка визнали винним і засудили до 1 року 8 місяців позбавлення волі.
Було встановлено, що він постійно вимагав у пенсіонерів гроші на алкоголь та наркотики, часто піднімав руку на батьків і погрожував вбивством.
Джерело: Полтавська обласна прокуратура