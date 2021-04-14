На Вінничині невідомі гамселили собак молотками, тварини померли

У Вінницькій області група невідомих осіб влаштувала розправу над трьома собаками, які перебували на території притулку однієї з громадських організацій. Нині злочинців шукає поліція.

Керівник Жмеринського районного відділу поліції Анатолій Присяжнюк розповів, що до поліції надійшла заява від волонтера, яка опікувалася тваринами. Вона зазначила, що невідомі особи жорстоко розправилися з трьома собаками, побивши їх, ймовірно, молотками.

У тварин діагностовано черепно-мозкові травми та численні переломи кінцівок. Їх відправлено на судово-медичну експертизу, яка визначить причини загибелі.

Злочинцям загрожує покарання за ч. 3 ст. 299 КК України (Жорстоке поводження з тваринами) – від п’яти до восьми років за ґратами.

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