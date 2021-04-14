Скористалися станом: в Києві двоє громадян Молдови напали на поліцейського

Двоє громадян Молдови вночі напали на поліцейського у Києві з метою вкрасти його сумку.

В ніч на 14 квітня на вулиці Богатирській двоє чоловіків напали на дільничного офіцера, який повертався з чергування. Один з нападників наздогнав чоловіка та кілька разів вдарив по голові, від чого правоохоронець втратив свідомість.

Тоді грабіжники заволоділи майном потерпілого та втекли з місця злочину, але були затримані правоохоронцями.

Злочинцями виявились громадяни республіки Молдова 31 та 40 років, наразі вони перебувають під вартою.

Чоловіків судитимуть за розбійний напад за ч. 2 ст.187, за якою їм загрожує до 10 років в’язниці із конфіскацією майна.

Напад на депутата в Коростені

На Житомирщині невідомі особи скоїли напад на депутата від Слуги народу Андрія Недашківського.

Нападниками були двоє молодиків у масках та з газовими балончиками.

Недашківський пояснив цей інцидент своєю принциповою позицією щодо вивозу сміття.