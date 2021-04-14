В Одесі Ford Kuga на великій швидкості злетів з дороги, кілька разів перекинувся і протаранив дерева.

Автомобіль сильно постраждав в результаті аварії. Копам навіть довелося пробивати номера авто, щоб дізнатися марку.

Уламки легковика лежать колесами догори. Всередині машини було п’ятеро осіб. В результаті аварії одна людина загинула, ще чотири потрапили в лікарню.















В Одесі Ford злетів з дороги, перекинувся і протаранив дерево – є жертва / 4 фотографии

Смертельна ДТП на Житомирщині

У Житомирській області сталося смертельне ДТП. Винуватець аварії втік з місця події. Мешканці виявили посеред дороги тіло місцевого жителя 1974 року народження.

Правоохоронці встановили, що потерпілий став жертвою ДТП. Тому було ухвалено рішення про оголошення операції Перехват, щоб затримати винуватця аварії.