Батькам загрожує штраф: на Харківщині школяр систематично зривав дистанційні уроки

У Харківській області 11-річний школяр систематично зривав дистанційні уроки. Нині його батькам загрожує штраф.

До харківських правоохоронців звернулися вчителі однієї зі шкіл Основ’янського району та попросили провести перевірку щодо неодноразового зриву дистанційних занять.

– Інспектори ювенальної превенції встановили, що малолітній хлопець надавав доступ до навчання іншим особам, які не давали можливості проводити конференції, – розповіли у поліції.

Поліцейський провів зі школярем та його батьками профілактичну бесіду.

Проте на батьків склали адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф до 1,7 тис. грн.

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