У Миколаївській області катафалк, який перевозив шість тіл, померлих від коронавірусу, зіткнувся з автомобілем Укрпошти.

Аварія сталася біля села Михайло-Ларине. Зіткнулися вантажний автомобіль пошти Фотон Кобальт та мікроавтобуса Fiat Scudo, 31-річний водій якого перевозив шість тіл померлих від коронавірусу.

В результаті ДТП водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. 46-річний водій Фотон Кобальт травмувався, його госпіталізували.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 КК України.



















На Миколаївщині катафалк з померлими від Covid-19 зіткнувся з авто Укрпошти – є жертва / 5 фотографий

Під Києвом катафалк з труною зіткнувся з Москвичем

29 березня ДТП з катафалком трапилося у Київській області. На Новоірпінській трасі зіткнулися катафалк, який перевозив небіжчика у труні, з Москвичем.

У легковику перебували троє людей: два чоловіки, які обидва загинули на місці, і жінка. Її госпіталізували.

Фото: Новости N