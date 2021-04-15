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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Миколаївщині катафалк з померлими від Covid-19 зіткнувся з авто Укрпошти – є жертва

У Миколаївській області катафалк, який перевозив шість тіл, померлих від коронавірусу, зіткнувся з автомобілем Укрпошти.

На Миколаївщині катафалк з померлими від Covid-19 зіткнувся з авто Укрпошти – є жертва

Аварія сталася біля села Михайло-Ларине. Зіткнулися вантажний автомобіль пошти Фотон Кобальт та мікроавтобуса Fiat Scudo, 31-річний водій якого перевозив шість тіл померлих від коронавірусу.

В результаті ДТП водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. 46-річний водій Фотон Кобальт травмувався, його госпіталізували.

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Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 КК України.

  • На Миколаївщині катафалк з померлими від Covid-19 зіткнувся з авто Укрпошти – є жертва
  • На Миколаївщині катафалк з померлими від Covid-19 зіткнувся з авто Укрпошти – є жертва
  • На Миколаївщині катафалк з померлими від Covid-19 зіткнувся з авто Укрпошти – є жертва
  • На Миколаївщині катафалк з померлими від Covid-19 зіткнувся з авто Укрпошти – є жертва
  • На Миколаївщині катафалк з померлими від Covid-19 зіткнувся з авто Укрпошти – є жертва
  • На Миколаївщині катафалк з померлими від Covid-19 зіткнувся з авто Укрпошти – є жертва
  • На Миколаївщині катафалк з померлими від Covid-19 зіткнувся з авто Укрпошти – є жертва
  • На Миколаївщині катафалк з померлими від Covid-19 зіткнувся з авто Укрпошти – є жертва
  • На Миколаївщині катафалк з померлими від Covid-19 зіткнувся з авто Укрпошти – є жертва
  • На Миколаївщині катафалк з померлими від Covid-19 зіткнувся з авто Укрпошти – є жертва
На Миколаївщині катафалк з померлими від Covid-19 зіткнувся з авто Укрпошти – є жертва / 5 фотографий

Під Києвом катафалк з труною зіткнувся з Москвичем

29 березня ДТП з катафалком трапилося у Київській області. На Новоірпінській трасі зіткнулися катафалк, який перевозив небіжчика у труні, з Москвичем.

У легковику перебували троє людей: два чоловіки, які обидва загинули на місці, і жінка. Її госпіталізували.

Фото: Новости N

Джерело: Нацполіція

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