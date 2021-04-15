Обстрілював Широкине: на Донеччині судитимуть хлопця, який воював на боці бойовиків

У Волновасі судитимуть хлопця, який воював проти ЗСУ на боці бойовиків “ДНР”. Йому загрожує 15 років ув’язнення.

За даними слідства, підсудним є 26-річний мешканець Дебальцевого.

З квітня по червень 2015 року обіймав посаду “командира гранатометного відділення” у складі “9-го окремого морського полку ДНР”.

У свої 20 років бойовик воював проти військових підрозділів Збройних Сил України в районі населеного пункту Широкине Волноваського району.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 260 (Участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) КК України.

Обвинувальний акт направлено до Волноваського районного судудля розгляду по суті.

На Прикарпатті затримали сепаратистку

У січні під Івано-Франківськом контррозвідка СБУ затримала командирку бойовиків “ЛНР”, яка воювала проти українських військових на Донбасі.

Зловмисниця причетна до захоплення адмінбудівель у Луганську у 2014 році.

Також слідство встановило, що жінка очолювала угруповання бойовиків у так званій ЛНР, а згодом коригувала обстріли позицій підрозділів ЗСУ.

Джерело: Донецька обласна прокуратура