Вона могла загинути від кулі снайпера чи під ворожим вогнем. Але те, що відому в Нікополі волонтерку по-звірячому вб’ють у мирному місті – її друзі, які несуть тепер квіти до труни, повірити не можуть. Жорстоке вбивство 51-річної Анжели Мончинської шокувало ледь не все місто.

Рідна мати підозрюваного в лютому вбивстві, яка не відходить від клітки, з жахом розуміє – розправа і над її сином цілком реальна.

В ту саму мить, коли померлу жінку місто проводжає в останню путь, чоловікові обирають запобіжний захід. Йому 25 років, він випускник Академії сухопутних військ, у Львові вчився на артилериста. Але військовим так і не став – працює таксистом і дуже любить азартні ігри.

Напередодні тієї трагічної ночі Анжела чергувала у підпільному казино в Нікополі. З’ясувалось, що відома в місті доброчинниця працювала тут адміністраторкою. Але друзі виправдовують такий нечесний підробіток загиблої.

Своєму катові Анжела добровільно відчинила двері, бо він був клієнтом закладу. За версією слідства, п’яний молодик напав на жінку, щосили побив, намагався зґвалтувати, зірвав із жертви прикраси та обчистив касу казино. Чоловік підпалив все, щоб замести сліди. Проте він сам потрапив у свою ж вогняну пастку.

Речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська розповіла, що затриманий намагався підпалити приміщення. Однак внаслідок задимлення йому самому стало зле і він втратив свідомість. Його вивели на місці син та приятель потерпілої, вже поліція затримала чоловіка. Жінку доставили до лікарні з чисельними травмами в області голови, а також всього тіла.

Фактично перед смертю жінка дивом змогла зателефонувати сину. Він із приятелем першим примчав на місце. Просто біля дверей побачив непритомного молодика, а вже далі лежала сильно побита та напів роздягнена матір.

Попри зусилля медиків, від страшних побоїв жінка загинула у реанімації. Проте молодик, якого знайшли біля її тіла, щойно отямився, то заявив, що він не вбивця, а також жертва.

Мовляв, у свій вихідний хильнув горілки і пішов розважитись до ігрової зали. Що було далі – начебто не пам’ятає. Мати у розпачі й сама, здається, вірить, що на сина вішають чужий злочин.

От тільки суд ці аргументи не переконують. Після розправи у молодика знайшли прикраси вбитої та 35 тис. грн виручки. На час розслідування його відправляють під арешт на два місяці. За розбій та жорстоку розправу над Анжелою Мончинською йому світить аж до 15 років в’язниці.

Вбивство подружжя

У місті Подільськ Одеської області в приватному будинку вбили чоловіка та жінку. Мертвих чоловіка та жінку з ножовими пораненнями виявила сусідка, яка зайшла до них додому вранці. Вона одразу повідомила про трагедію в поліцію.

Під час слідчих дій службовий собака привів правоохоронців до будинку знайомого загиблих. Напередодні події чоловік був у гостях у подружжя та випивав разом з ними.