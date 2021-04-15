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Марія Степанюк |

Поліцейська, яка застрелила 20-річного афроамериканця, вийшла під заставу

Екс-офіцера поліції Кім Поттер звинуватили у ненавмисному вбивстві другого другого ступеня. Під час затримання вона застрелила 20-річного афроамериканця Данте Райта.

Данте Райт и Ким Поттер

Поттер загрожує до десяти років позбавлення волі та штраф у $20 тис.

Жінку відправили до в’язниці округу Хеннепін, але вона вийшла під заставу. У четвер, 15 квітня, відбудеться суд на Поттер.

Офіс судово-медичної експертизи округу Хеннепін дійшов висновку, що Данте Райт помер внаслідок вогнепального поранення і смерть настала в результаті вбивства.

11 квітня поліція зупинила машину афроамериканця Данте Райта у місті Бруклін-Сентер у штаті Міннесота через порушення ПДР. Правоохоронці з’ясували, що раніше на хлопця було видано ордер на арешт. Райт не підкорився поліції під час затримання і в нього вистрілила Поттер.

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Колишній начальник поліції Бруклін-Сентера Тім Геннон заявив, що офіцер переплутала пістолет з електрошокером і вистрілила випадково. Він подав у відставку разом із Поттер, яка до цього пропрацювала у поліції 26 років.

На тлі вбивства афроамериканця у Бруклін-Сентер розпочалися нові протести. Мітингувальники кілька разів вступали у сутички з поліцією, яка застосувала проти них сльозогінний газ, світлошумові гранати та гумові кулі.

Джерело: CNN

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