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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Харкові жінка побила 2-річного сина через бурхливі емоції

У Харкові 26 річна жінка побила 2-річного сина. Поліція вже склала на матір два протокола.

У Харкові жінка побила 2-річного сина через бурхливі емоції

До правоохоронців звернулися громадяни, які стали свідком події. Очевидці побачили, як  жінка б’є свого сина

Також в соціальних мережах з’явилося відео моменту побиття дитини, яке встигли відзняти очевидці події.

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Жінка пояснила, що через емоції не змогла контролювати свої дії.

На жінку склали адміністративні протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) та за ст.184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На Харківщині судитимуть жінку через булінг у бік доньки

У Харківській області жінку судитимуть через приниження 16-річної доньки.

Мешканка села Кегичівка останній рік психологічно знущалася над власною 16-річною дочкою. Жінка ображала дитину, грубо лаяла нецензурними словами, принижувала гідність дівчинки, виганяючи з дому.

Джерело: Нацполіція

Фото: Держприкордонслужба

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