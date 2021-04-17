У Харкові жінка побила 2-річного сина через бурхливі емоції

У Харкові 26 річна жінка побила 2-річного сина. Поліція вже склала на матір два протокола.

До правоохоронців звернулися громадяни, які стали свідком події. Очевидці побачили, як жінка б’є свого сина

Також в соціальних мережах з’явилося відео моменту побиття дитини, яке встигли відзняти очевидці події.

Жінка пояснила, що через емоції не змогла контролювати свої дії.

На жінку склали адміністративні протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) та за ст.184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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