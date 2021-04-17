У Харкові жінка побила 2-річного сина через бурхливі емоції

У Харкові 26 річна жінка побила 2-річного сина. Поліція вже склала на матір два протокола.
До правоохоронців звернулися громадяни, які стали свідком події. Очевидці побачили, як жінка б’є свого сина
Також в соціальних мережах з’явилося відео моменту побиття дитини, яке встигли відзняти очевидці події.
Жінка пояснила, що через емоції не змогла контролювати свої дії.
На жінку склали адміністративні протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) та за ст.184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
На Харківщині судитимуть жінку через булінг у бік доньки
У Харківській області жінку судитимуть через приниження 16-річної доньки.
Мешканка села Кегичівка останній рік психологічно знущалася над власною 16-річною дочкою. Жінка ображала дитину, грубо лаяла нецензурними словами, принижувала гідність дівчинки, виганяючи з дому.