СБУ затримала екс-чиновницю “ЛНР”, керівницю так званого управління культури, молоді та спорту тимчасово окупованого міста Довжанськ. Її правоохоронці шукали шість років, щоб повідомити про підозру.

Жінку затримали під час перетину українського кордону. Вона виїхала з окупованої Луганщини до Росії. Однак потім – приїхала до України з території РФ через пункт пропуску Мілове.

За даними спецслужби, жінка в’їжджала в Україну для зміни прізвища, щоб постійно проживати на підконтрольній Україні території.

Також СБУ задокументувала, що колаборантка перебувала на посаді керівника управління окупаційної адміністрації у 2015-2019 роках. Вона займалась проросійською пропагандою та організовувала агітаційні заходи.

З 2015 року “чиновницю” почали розшукувати українські правоохоронці. Їй планували вручити підозру за вчинення злочинів, передбачених статтею про створення терористичної групи чи терористичної організації.

СБУ затримала командирку бойовиків “ЛНР”

Нещодавно в Івано-Франківській області СБУ затримала жінку, яка у 2014 році брала участь у бойових діях проти українських військових на Донбасі.

Затримана на початку російсько-української війни захоплювала будівлі СБУ в Луганську. А згодом – очолила угруповання бойовиків, яке протягом місяців активно обстрілювало українські позиції.