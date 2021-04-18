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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Лежав в очереті біля човна: в Одеській області врятували громадянина Молдови

На Кучурганському водосховищі прикордонники врятували чоловіка. Його знайшли в очереті з ознаками сильного переохолодження.

Лежав в очереті біля човна: в Одеській області врятували громадянина Молдови

Постраждалий виявився громадянином Молдови. Чоловіка витягли з лиману за 300 метрів від берега.

Жодних документів при ньому не виявили: чоловік також не зміг пояснити, як він опинився в лимані.

Після надання першої невідкладної медичної допомоги його госпіталізували до найближчої лікарні.

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Кучурганське водосховище – це лиман, розташований на кордоні невизнаної республіки Придністров’я (Молдова) і Одеській області.

Порятунок чоловіка в Одесі

На початку березня в Одесі чоловік вистрибнув з вікна 23 поверху і залишився живим.

Інцидент стався в ЖК Альтаїр. Очевидці підтвердили, що чоловік впав на капот припаркованого автомобіля.

За даними медиків швидкої, постраждалий отримав тяжкі ушкодження, однак залишився живим.

Джерело: Держприкордонслужба

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