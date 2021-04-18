Лежав в очереті біля човна: в Одеській області врятували громадянина Молдови

На Кучурганському водосховищі прикордонники врятували чоловіка. Його знайшли в очереті з ознаками сильного переохолодження.
Постраждалий виявився громадянином Молдови. Чоловіка витягли з лиману за 300 метрів від берега.
Жодних документів при ньому не виявили: чоловік також не зміг пояснити, як він опинився в лимані.
Після надання першої невідкладної медичної допомоги його госпіталізували до найближчої лікарні.
Кучурганське водосховище – це лиман, розташований на кордоні невизнаної республіки Придністров’я (Молдова) і Одеській області.
Порятунок чоловіка в Одесі
На початку березня в Одесі чоловік вистрибнув з вікна 23 поверху і залишився живим.
Інцидент стався в ЖК Альтаїр. Очевидці підтвердили, що чоловік впав на капот припаркованого автомобіля.
За даними медиків швидкої, постраждалий отримав тяжкі ушкодження, однак залишився живим.