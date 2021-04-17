У Львові у місцевому парку знайшли розчленоване тіло жінки – частина була в сумці, а деякі кінцівки валялися на землі. Страшну знахідку виявили діти.

Слідство встановило, що жінку вбили півроку тому. Загиблою виявилася місцева мешканка – 58-річна Ольга, яка була зареєстрована правоохоронцями як зникла безвісти. Жінка працювала перукарем, однак на той час була тимчасово безробітною. Зв’язок з нею зник 7 листопада.

У той день Ольга пішла в гості до свого друга – 68-річного Богдана, вони знали один одного років з десять. Раптовий конфлікт між друзями переріс у кровопролиття. Усе – через гроші, які безробітна подруга тихцем поцупила у власника будинку.

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Спершу 68-річний Богдан бив Ольгу кулаками, а потім взявся за ніж. Чоловік добу протримав тіло жертви у будинку, а потім розпиляв на шматки і в сумках відвіз у місцевий парк.

На Вінниччині чоловік вбив дружину

Нещодавно у Вінницькій області чоловік вбив дружину через конфлікт. Спочатку він завдав співмешканці тілесних ушкоджень, а потім зіштовхнув з ґанку.

Після цього житель Вінниччини спокійно пішов спати, поки його кохана помирала від отриманих травм.