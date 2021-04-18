У Чернівецькій області 24-річний прикордонник під час виконання службових обов’язків вчинив самогубство. Хлопець застрелився за допомогою штатної вогнепальної зброї.

Про це повідомив Сергій Бровко – речник Чернівецького прикордонного загону. Трагедія трапилася у селі Тереблече, що неподалік Порубного – пропускного пункту через кордон Україною з Румунією.

Як повідомляють у прес-службі Чернівецького прикордонного загону, самогубство 24-річного прикордонника не пов’язане зі службою.

Тіло загиблого виявили прикордонники, які знаходилися на пункту пропуску. Перед цим вони почули один постріл.

Самогубство вчителя на Харківщині

У Харківській області вчитель фізкультури повісився у навчальному закладі. Трагедія трапилася у малолюдному місці.

Тіло чоловіка виявив один зі співробітників ліцею. Подробиці самогубства вчителя на Харківщині читайте на Фактах ICTV.