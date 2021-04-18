33-річний громадянин Азербайджану, якому заборонено на три роки в’їзд до України, намагався підкупити військового окремого контрольно-пропускного пункту Київ за $500 тис.

Прикордонник від хабаря відмовився. Спробу підкупу зафіксовано, іноземця затримано.

Тривають слідчі дії за фактом пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Загалом від початку 2021 року прикордонників намагалися підкупити 460 осіб.

СБУ викрила свого співробітника на шантажі

12 квітня в Одеській області СБУ викрила свого співробітника на шантажі та вимаганні $50 тис.

Слідство встановила, що чоловік у 2020 році погрожував, що оприлюднить аудіозаписи змонтованих розмов директора та начальника служби безпеки однієї з комерційних структур про нібито вбивство народного обранця.

За нерозголошення співробітник СБУ вимагав грошову винагороду.