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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На херсонському ринку учасник бойових дій намагався продати автомат за $1,6 тис.

На херсонському ринку учасник бойових дій намагався продати автомат за $1,6 тис.

У Херсонській області на території оптового ринку правоохоронці затримали 36-річного учасника бойових дій в зоні ООС. Чоловік намагався продати за $1,6 тис. автомат Калашнікова та майже 150 набоїв до нього.

Зброю правоохоронці вилучили та направили на дослідження, нині встановлюється її походження.

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Затриманому загрожує покарання за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України – до семи років позбавлення волі.

На Луганщині чоловік кинув гранату в поліцейських

На Луганщині чоловік кинув у правоохоронців гранату. Поліція оголосила спецоперацію Сирена, щоб розшукати та затримати зловмисника.

1 квітня поліція Рубіжного в районі гаражного кооперативу біля 7 мікрорайону зупинила водія мопеда, щоб перевірити у нього документи. Однак чоловік, побачивши поліцейських, кинув в їхній бік гранату та втік з місця події.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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