Отримала смертельне поранення в спину: у Мелітополі застрелили жінку-бухгалтера

У Мелітополі на орендованій квартирі вбили 60-річну жінку. Вона отримала смертельне пораненння у спину, тому припускають, що стрілка загибла могла знати і впустити його в квартиру.

Тіло жінки у квартирі на дивані знайшов її син після того, як довго не міг додзвонитись матері.

За словами сусідів, пострілів вони не чули, але кілька днів поспіль бачили біля під’їзду у дворі підозрілого чоловіка. Він на когось чекав на лавці і начебто приховував своє обличчя.

Оскільки з квартири вбитої нічого не зникло, то в поліції версію пограбування відкинули і почали шукати того, з ким у загиблої міг бути конфлікт. Більше, ніж за 100 км від місця злочину у Запоріжжі у власній квартирі затримали головного підозрюваного – громадянина України 1990 року народження, якого підозрюють у злочині.

У поліції пояснили, що між затриманим і бухгалтеркою відбулася сварка, але деталей поки назвати не можуть. Відомо лише, що жінка вела фінансову документацію відразу кількох підприємств, тому серед основних версій вбивства – її професійна діяльність.

Хоча зброю, з якої стріляли, поки так і не знайшли.

Вбивство на Рівненщині

У місті Дубно Рівненської області 17-річний онук вбив свою бабусю. Він вдарив її табуреткою декілька разів по голові, а потім добив металевим предметом.

Все через те, що між рідними виник конфлікт через особисту неприязнь. Хоча потерпілу доставили до лікарні, однак від отриманих травм вона померла.