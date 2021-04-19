У Маріуполі 18-річний хлопець зробив зауваження компанії людей, які голосно говорили. У відповідь він отримав удар ножем по тулубу.

Інцидент стався 18 квітня близько 4.00 біля зупинки громадського транспорту на проспекті Металургів.

Потерпілий зробив зауваження компанії з двох чоловіків і жінки, які шумно себе поводили. В результаті чоловік дістав ніж і вдарив ним хлопця, після чого зник з місця інциденту.

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Зловмисника розшукали через кілька годин. Ним виявився 42-річний маріуполець, який до цього не потрапляв в поле зору правоохоронців.

Він сховав ніж неподалік від свого будинку. Його вже знайшли силовики. Чоловіка затримали, зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. У разі доведення провини чоловікові загрожує від п’яти до восьми років в’язниці.

Поранив ножем і втік

У Харкові водій маршрутки поранив ножем свого колегу. Між ними стався конфлікт на побутовому ґрунті.

Постраждалого госпіталізували, а зловмисника невдовзі розшукали.