У Києві молода матір змушувала свою хвору доньку жебракувати

Поліція повідомила про підозру 28-річній киянці, яка змушувала свою малолітню хвору доньку жебракувати.
Слідство встановило, що протягом цілого літа 2020 року горе-матір систематично займалася жебрацтвом на вулицях Подільського району Києва.
Разом із собою вона брала 12-річну доньку. У прокуратурі зазначають, що через своє захворювання дівчинка була обмеженою у тому, щоб відмовити матері.
Тоді ж до поліції звернулися небайдужі свідки жебрацтва, які пожаліли дитину.
На час слідства 12-річну дівчинку відібрали у матері та помістили до реабілітаційного центру.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 150-1 (Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом) КК України.
Вирішується питання щодо обрання горе-матері запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Якщо суд доведе вину жінки, їй загрожує до трьох років позбавлення (або обмеження) волі.
На Одещині матір морила голодом доньку
На початку березня стало відомо, що у Білгород-Дністровську 36-річна жінка морила голодом свою трирічну доньку і півтора місяці тримала її під замком.
Соцпрацівники встановили, що з безвиході дитина їла побілку зі стін у своїй кімнаті. Дівчинку було госпіталізовано, а в подальшому вилучено з родини.
Матір виховувала дитину одна: щомісяця вона отримувала соціальні виплати.