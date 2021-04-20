У Запоріжжі біля центральної прохідної ПАТ ЗАЗ водій автомобіля Mitsubishi Lancer перевищив швидкість, вилетів на зустрічну смугу, де протаранив мікроавтобус Mercedes.

– 43-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer, рухаючись зі значним перевищенням дозволеної швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, – розповіли у поліції.

В результаті аварії загинула 39-річна жінка-пасажир Mitsubishi Lancer. Вона отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці події.

Водіїв обох транспортних засобів та пасажира маршрутки з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості забрали до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Винному загрожує від трьох до восьми років за ґратами.







Від авто залишилася груда металу: у Запоріжжі легковик протаранив маршрутку / 2 фотографии

ДТП на трасі Київ-Чернігів

На автодорозі Київ-Чернігів трапилося ДТП – вантажний автомобіль на мосту пробив огорожу та впав у річку Десна.

У поліцію надійшло повідомлення про аварію від очевидця, який розповів, що з кабіни вантажного автомобіля ніхто не вибрався.