Від авто залишилася груда металу: у Запоріжжі легковик протаранив маршрутку

У Запоріжжі біля центральної прохідної ПАТ ЗАЗ водій автомобіля Mitsubishi Lancer перевищив швидкість, вилетів на зустрічну смугу, де протаранив мікроавтобус Mercedes.
– 43-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer, рухаючись зі значним перевищенням дозволеної швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, – розповіли у поліції.
В результаті аварії загинула 39-річна жінка-пасажир Mitsubishi Lancer. Вона отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці події.
Водіїв обох транспортних засобів та пасажира маршрутки з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості забрали до лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Винному загрожує від трьох до восьми років за ґратами.
ДТП на трасі Київ-Чернігів
На автодорозі Київ-Чернігів трапилося ДТП – вантажний автомобіль на мосту пробив огорожу та впав у річку Десна.
У поліцію надійшло повідомлення про аварію від очевидця, який розповів, що з кабіни вантажного автомобіля ніхто не вибрався.