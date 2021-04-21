Українського журналіста Романа Вінтоніва, більш відомого під псевдонімом Майкл Щур, побив хлопець на самокаті.

Інцидент стався вдень 21 квітня на перехресті вулиць Ярославів Вал і Франка в самому центрі Києва.

Як повідомив журналіст на своїй сторінці у Facebook, причиною нападу стало його зауваження після відмови хлопців пропустити його на пішохідному переході.

– Побачив, що на велодоріжці їде два хлопці на самокатах. Я зупинився, щоб їх пропустити. Перший проїхав повз мене. Коли другий порівнявся зі мною, я йому голосно гаркнув Пропускай пішоходів! – розповів Майкл Щур.

Саме після цього один із хлопців зліз із самоката і підійшов до журналіста.

За словами Романа Вінтоніва, хлопець запшикав йому очі перцевим балончиком і хотів поїхати. Журналіст його догнав і стягнув з самоката, після чого той його вдарив.

– Ми далі прирікались, він почав бити і запшикувати обличчя балоном. А далі він сів – і поїхав. Я за ним вже не міг гнатися. Міг ходити. І пішов шукати, де можна промити очі і ніс, – зазначив Щур.

Після інциденту журналіст зателефонував до поліції, але ніхто не приїхав.

Після розмови з патрульними, яких Роман Вінтонів зустрів на вулиці, він пішов до відділку поліції і написав заяву.

– Якщо я зробив щось неправильно, я готовий нести відповідальність, – зазначив у своїй публікації журналіст.

Побиття у Києві

На початку квітня в Києві чоловік побив і пограбував перехожого, у барсетці якого було 300 тис. гривень готівкою.

Нападником виявився 37-річний львів’янин. Перед пограбуванням він вдарив жертву цеглиною по голові.

Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 187 (Розбій) КК України.