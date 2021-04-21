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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Вдарив по голові і забрав 1,6 млн: у Харкові пограбували обмінний пункт

Вдарив по голові і забрав 1,6 млн: у Харкові пограбували обмінний пункт

20 квітня у Харкові чоловік пограбував пункт обміну валют на 1 млн 600 тис. грн і напав на касира.

Жінка повідомила, що зловмисник штовхнув її всередину, коли вона закривала двері, а потім ударив в обличчя і забрав гроші, погрожуючи предметом, схожим на пістолет.

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Інцидент стався ввечері, наразі поліція міста намагається встановити особу злочинця.

  • У Харкові розшукують чоловіка, який пограбував обмінний пункт
  • У Харкові розшукують чоловіка, який пограбував обмінний пункт
  • У Харкові розшукують чоловіка, який пограбував обмінний пункт
  • У Харкові розшукують чоловіка, який пограбував обмінний пункт
Вдарив по голові і забрав 1,6 млн: у Харкові пограбували обмінний пункт / 2 фотографии

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 про розбій, за якою чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Потерпілу доставили до лікарні, адже вона мала тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги її відпустили додому.

Намагалися обікрасти власне відділення

На Харківщині дві співробітниці пошти намагалися викрасти понад 500 тис. грн із поштового відділення.

Жінки заздалегідь розробили план викрадення мішку з грошима, одна з них працювала у касі, інша – заступником директора.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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