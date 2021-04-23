У Маріуполі 35-річний чоловік прийшов до супермаркету з сокирою, щоб помститися кривдникам його дружини, яку там образили через те, що була без маски.

Це не перший подібний інцидент. Пів року тому він розтрощив ще один магазин через те, що працівники не відпустили йому товар, бо він не дотримувався маскового режиму.

Після погрому чоловіка затримали і привезли до поліції разом із дружиною.

Правоохоронці склали протокол.

Нині вони вивчають справу.

Напад на хлопця у Маріуполі

У Маріуполі 18-річного хлопця поранили через звичайне зауваження.

Він попросив компанію молодиків розмовляти тихіше.

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