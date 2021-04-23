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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

Мстився за дружину: у Маріуполі чоловік влаштував розгром у супермаркеті

чоловік сокира

У Маріуполі 35-річний чоловік прийшов до супермаркету з сокирою, щоб помститися кривдникам його дружини, яку там образили через те, що була без маски.

Це не перший подібний інцидент. Пів року тому він розтрощив ще один магазин через те, що працівники не відпустили йому товар, бо він не дотримувався маскового режиму.

Після погрому чоловіка затримали і привезли до поліції разом із дружиною.

Правоохоронці склали протокол.

Нині вони вивчають справу.

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Він попросив компанію молодиків розмовляти тихіше.

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Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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