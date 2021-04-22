У Слов’янську в результаті отруєння помер громадянин США та 6-річна донька його співмешканки. Жінка також отруїлася, але її вдалося врятувати.

Інцидент стався 21 квітня близько 23.00. До правоохоронців звернулася місцева жителька, яка хвилювалася за доньку, адже двері її квартири були замкнені зсередини й на зв’язок вона не виходила.

За адресою виїхали оперативники та медики.

– У квартирі правоохоронці знайшли 24-річну жінку, її 6-річну дочку і її співмешканця – громадянина США. Всі вони перебували в тяжкому стані здоров’я, але без тілесних ушкоджень. Після тривалих реанімаційних заходів лікарям вдалося врятувати життя тільки постраждалій жінці, – повідомили в поліції.

Медики розглядають версію отруєння, але остаточні дані встановить судово-медична експертиза.

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Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань по п. 1 п. 2 ч. 2 ст. 115 з позначкою Нещасний випадок КК України.

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