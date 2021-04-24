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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

На Дніпропетровщині обвалилася шахта – загинув чоловік

шахта Благодатна

У Дніпропетровській області стався обвал на шахті Благодатна. У результаті інциденту загинув гірник 1991 року народження. Про це повідомив Михайло Волинець –  очільник Конфедерації Вільних профспілок України Незалежної профспілки гірників України.

Обвал пустих порід трапився близько 12.30, у цей момент двоє працівників проводили там демонтажні роботи. Один з чоловіків отримав травми, іншого через деякий час знайшли під завалами.

Загиблим виявився Курасов Дмитро Валерійович 1991 року народження, у нього залишилося двоє дітей одного та п’яти років.

Шахта Благодатна знаходиться у селі Вербки Павлоградського району.

 

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