У Києві на одній із парковок стався кричущий інцидент. Жінку з дочкою взяли у заручники, щойно ті сіли у власне авто.

Чоловік увірвався до салону та погрожуючи їм пістолетом, почав вимагати $5 тис.

60-тирічна жінка не розгубилася і почала затягувати час, переконуючи нападника, що такої суми у них із собою немає.

— Вони зателефонували чоловіку одної з жінок, який вступив в діалог зі зловмисником. Той пообіцяв привести гроші, але повідомив у поліцію, – розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Поліція негайно розпочала спецоперацію. Правоохоронці працювали тихо, щоб злочинець нічого не запідозрив.

— Це було зроблено оперативниками щоб не визвати підозру у злочинця, що його дії контролюються і перебувають під наглядом поліції. Казав, що в нього є декілька спільників, які пильно стежать за ситуацією і можуть втрутитися в будь-який момент, – додав Крищенко.

Замість чоловіка однієї із жертв викуп поніс поліцейський. Зловмисник вхопив готівку, відпустив заручниць та почав тікати. Але правоохоронці його наздогнали та скрутили.

30-річний горе-терорист родом із Хмельниччини і наразі мешкає неподалік від місця нападу. Своїх жертв він обирав навмання. Чоловікові загрожує до 12 років ув’язнення.

Експерти радять водіям користуватися перевагами сучасних автомобілів і не забувати про захисні функції. Не зайвим буде оглянутися, коли сідаєте в авто.

Напад на бригаду комунальників

У Печерському районі Києва 21 квітня стався резонансний напад на бригаду комунальників.

Нападник на білому Renault Trafic вперто хотів проїхати заблокованою ділянкою дороги. Чоловіки спочатку кричали, а потім почали штовхатися.

Водій Renault відкрив вогонь без попередження і абсолютно неочікувано.