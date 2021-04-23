Поліціянтку побила в Рівненській області нетвереза жінка

У місті Вараш Рівненської області 30-річна жінка в нетверезому стані побила 47-річну поліціянтку. Її госпіталізували в лікарню з черепно-мозковою травмою і численними ушкодженнями.

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Зловмисницю вже помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Офіцер поліції перебувала на службі та за зверненням місцевих жителів прямувала до заявника в мікрорайоні Будівельників.

На місці вона почула погрози від 30-річної жінки. Після попередження зловмисниця почала нецензурно виражатися та провокувати бійку. Офіцер поліції повідомила про конфлікт за спецлінією 102. Коли це почула кривдниця, вона накинулася на дільничну, вдаривши її по голові скляною пляшкою.

Незабаром приїхав патруль поліції та затримав зловмисницю.

– Постраждалу поліціянтку госпіталізували. Медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму голови, струс мозку, тріщину кістки лобової області та численні забої, – повідомили в поліції.

Відносно 30-річної жінки відкрили справу за ч. 2 ст. 345 КК України. Їй загрожує до п’яти років в’язниці.

У поліції також повідомили, що жінка зловживає алкогольними напоями й вже неодноразово потрапляла в поле зору силовиків. Вона перебуває на обліку за домашнє насилля.







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