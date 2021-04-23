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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Вбивство 7-річної Марії Борисової: підозрюваний вкоротив собі віку

Вбивство 7-річної Марії Борисової: підозрюваний вкоротив собі віку

Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової наклав на себе руки в Херсонському СІЗО.

Про це Фактам ICTV розповіли у прес-службі Херсонської поліції.

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