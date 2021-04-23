Незаконне вивезення військового обладнання з України припинила СБУ

Служба безпеки України припинила переправлення за кордон обладнання для військових кораблів. Його намагалися вивезти з країни під виглядом цивільної продукції.

За даними слідства, угоду організували бізнесмени, які займаються проектуванням та виготовленням суднових і промислових вентиляційних систем. Контрольовані державою товари вони намагалися незаконно переправити в одну з країн Центральної Америки.

Бізнесмени внесли в супровідну документацію неправдиві відомості про походження вантажу та сферу його використання. На митному посту цю продукцію вилучили та відправили на експертизу.

Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру організаторам і учасникам схеми.

Відкрито справу за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України. Триває слідство.















З України намагалися вивезти деталі для військових кораблів / 4 фотографии

Незаконне вивезення військового обладнання

У грудні 2020 року в Миколаєві авіакомпанія намагалася нелегально вивезти в одну з країн Близького Сходу обладнання, яким комплектують військово-транспортні літаки.

Контррозвідники СБУ завадили незаконному вивезенню військового обладнання.