Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

З України намагалися вивезти деталі для військових кораблів

З України намагалися вивезти деталі для військових кораблів

Служба безпеки України припинила переправлення за кордон обладнання для військових кораблів. Його намагалися вивезти з країни під виглядом цивільної продукції.

Читайте
Надсилали поштою: у Києві подружжя займалося контрабандою частин зброї

За даними слідства, угоду організували бізнесмени, які займаються проектуванням та виготовленням суднових і промислових вентиляційних систем. Контрольовані державою товари вони намагалися незаконно переправити в одну з країн Центральної Америки.

Бізнесмени внесли в супровідну документацію неправдиві відомості про походження вантажу та сферу його використання. На митному посту цю продукцію вилучили та відправили на експертизу. 

Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру організаторам і учасникам схеми. 

Відкрито справу за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України. Триває слідство. 

  • Незаконне вивезення військового обладнання з України припинила СБУ
  • Незаконне вивезення військового обладнання з України припинила СБУ
  • Незаконне вивезення військового обладнання з України припинила СБУ
  • Незаконне вивезення військового обладнання з України припинила СБУ
  • Незаконне вивезення військового обладнання з України припинила СБУ
  • Незаконне вивезення військового обладнання з України припинила СБУ
  • Незаконне вивезення військового обладнання з України припинила СБУ
  • Незаконне вивезення військового обладнання з України припинила СБУ
З України намагалися вивезти деталі для військових кораблів / 4 фотографии

Незаконне вивезення військового обладнання

У грудні 2020 року в Миколаєві авіакомпанія намагалася нелегально вивезти в одну з країн Близького Сходу обладнання, яким комплектують військово-транспортні літаки.

Контррозвідники СБУ завадили незаконному вивезенню військового обладнання.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка