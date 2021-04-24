У ніч з 23 на 24 квітня у Харкові сталася масштабна пожежа на автомобільній стоянці, одна людина постраждала.

Інцидент відбувся на вул. Сонячній, 2, Немишлянського району міста.

Вогонь охопив одразу чотири автомобілі – три Мersedes–Benz Sprinter та Ford Transit. Загальна площа пожежі – 50 кв. м.

Унаслідок надзвичайної події постраждав 49-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні. Він отримав опіки обличчя та рук.

Рятувальникам вдалося ліквідували пожежу. Нині її причину встановлюють спеціалісти.

Пожежа у військовій частині у Рубіжному

У квітні на території однієї з військових частин у Рубіжному Луганської області сталася пожежа.

Унаслідок надзвичайної події одна людина постраждала.

Більше новин про надзвичайні події України читайте на Фактах ICTV.