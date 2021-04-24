У ніч з 23 на 24 квітня у Харкові сталася масштабна пожежа на автомобільній стоянці, одна людина постраждала.
Інцидент відбувся на вул. Сонячній, 2, Немишлянського району міста.
Вогонь охопив одразу чотири автомобілі – три Мersedes–Benz Sprinter та Ford Transit. Загальна площа пожежі – 50 кв. м.
Унаслідок надзвичайної події постраждав 49-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні. Він отримав опіки обличчя та рук.
Рятувальникам вдалося ліквідували пожежу. Нині її причину встановлюють спеціалісти.
Пожежа у військовій частині у Рубіжному
У квітні на території однієї з військових частин у Рубіжному Луганської області сталася пожежа.
Унаслідок надзвичайної події одна людина постраждала.
Більше новин про надзвичайні події України читайте на Фактах ICTV.