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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

У Харкові горіли чотири авто, одну людину госпіталізовано з опіками обличчя

ДСНС - пожежа - Харків

У ніч з 23 на 24 квітня у Харкові сталася масштабна пожежа на автомобільній стоянці, одна людина постраждала.

Інцидент відбувся на вул. Сонячній, 2, Немишлянського району міста.

Вогонь охопив одразу чотири автомобілі – три МersedesBenz Sprinter та Ford Transit. Загальна площа пожежі – 50 кв. м.

Унаслідок надзвичайної події постраждав 49-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні. Він отримав опіки обличчя та рук.

Рятувальникам вдалося ліквідували пожежу. Нині її причину встановлюють спеціалісти.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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