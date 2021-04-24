У Львівській області судитимуть чоловіка, який розстріляв собаку

В одному із сіл Червоноградського району Львівської області чоловік пробрався на чуже подвір’я і застрелив собаку.

Нападником виявився 29-річний чоловік. Що він робив у дворі чужого будинку, наразі невідомо.

56-річна господиня подвір’я заявила, що навіть не знайома з чоловіком.

Інцидент стався вдень: що могло привести до таких агресивних дій 29-річного хлопця, не зазначається.

Правоохоронці встановили, що затриманий застрелив собаку із гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-58.

Зброю і набої вилучено і направлено на експертизу. Кримінальне провадження відкрито за за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі) КК України.

Чоловіку загрожує великий штраф, ув’язнення терміном до півроку або ж умовний термін до трьох років.

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Вбивство кота в Одеській області

На початку лютого в одному із сіл Подільського району 16-річний підліток жорстоко замучив безпритульного кота, якого знайшов на вулиці.

До поліції звернулися сусіди хлопця. Посеред вулиці стояв саморобний дерев’яний хрест, на якому цвяхами було прибито тіло мертвого кота.

За скоєне йому загрожує покарання у вигляді штрафу, арешту терміном до шести місяців або обмеження волі терміном до трьох років.