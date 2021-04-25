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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Хмельниччині авто зіткнулося з мікроавтобусом: загинули жінка та дитина

На Хмельниччині авто зіткнулося з мікроавтобусом: загинули жінка та дитина

У Хмельницькій області авто зіткнулося з вантажівкою та загорілося. В результаті аварії загинули дві людини.

ДТП біля села Скаржинці сталася за участі вантажного мікроавтобуса Mercedes та легковика Audi. Внаслідок аварії останній загорівся.

В результаті чого дві людини загинули: жінка 1975 року народження та хлопчик 2009 року народження. Водія легковика з травмами різного ступеня госпіталізовано. Водій та пасажир Mercedes від госпіталізації відмовились.

  • На Хмельниччині авто зіткнулося з мікроавтобусом: загинули жінка та дитина
  • На Хмельниччині авто зіткнулося з мікроавтобусом: загинули жінка та дитина
  • На Хмельниччині авто зіткнулося з мікроавтобусом: загинули жінка та дитина
  • На Хмельниччині авто зіткнулося з мікроавтобусом: загинули жінка та дитина
На Хмельниччині авто зіткнулося з мікроавтобусом: загинули жінка та дитина / 2 фотографии

Авто влетело в пруд — ДТП в Черкасской области

В Черкасской области 17 апреля произошло смертельное ДТП. Трое мужчин на автомобиле влетели в пруд и перевернулись.

Погибшим было 36, 45 и 46 лет. Впоследствии стало известно, что они утонули на мели.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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