У Києві новий швидкісний трамвай зійшов з колії

У Києві на Борщагівці новий швидкісний трамвай Електрон зійшов з колії.
Трамвай прямував за маршрутом №1. Аварія сталася на вулиці Симиренка.
Через це в районі аварії утворився затор. Однак у КП Київпастранс зазначили, що рух швидкісним маршрутом незабаром відновили.
Причину аварії будуть встановлювати фахівці.
Інтерсіті зійшов з колії
Біля Запоріжжя з колії частково зійшов швидкісний потяг Інтерсіті №732 сполученням Київ – Запоріжжя. У вагонах потяга перебувало 88 пасажирів, але, на щастя, постраждалих немає.
За інформацією Укрзалізниці, з колії зійшли шість з дев’яти вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції Запоріжжя.