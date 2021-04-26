PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Києві новий швидкісний трамвай зійшов з колії

У Києві новий швидкісний трамвай зійшов з колії

У Києві на Борщагівці новий швидкісний трамвай Електрон зійшов з колії.

Трамвай прямував за маршрутом №1. Аварія сталася на вулиці Симиренка.

Через це в районі аварії утворився затор. Однак у КП Київпастранс зазначили, що рух швидкісним маршрутом незабаром відновили.

Причину аварії будуть встановлювати фахівці.

Інтерсіті зійшов з колії

Біля Запоріжжя з колії частково зійшов швидкісний потяг Інтерсіті №732 сполученням Київ – Запоріжжя. У вагонах потяга перебувало 88 пасажирів, але, на щастя, постраждалих немає.

За інформацією Укрзалізниці, з колії зійшли шість з дев’яти вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції Запоріжжя.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка