У Києві новий швидкісний трамвай зійшов з колії

У Києві на Борщагівці новий швидкісний трамвай Електрон зійшов з колії.

Трамвай прямував за маршрутом №1. Аварія сталася на вулиці Симиренка.

Через це в районі аварії утворився затор. Однак у КП Київпастранс зазначили, що рух швидкісним маршрутом незабаром відновили.

Причину аварії будуть встановлювати фахівці.

Інтерсіті зійшов з колії

Біля Запоріжжя з колії частково зійшов швидкісний потяг Інтерсіті №732 сполученням Київ – Запоріжжя. У вагонах потяга перебувало 88 пасажирів, але, на щастя, постраждалих немає.

За інформацією Укрзалізниці, з колії зійшли шість з дев’яти вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції Запоріжжя.