Стали відомі подробиці кривавого вбивства 16-річним підлітком своєї родини у Києві. Він зарізав батька, матір та 8-річного братика, а потім жив з їхніми тілами кілька днів в одній квартирі.

Після того, як про зникнення родичів заявила бабуся, до квартири на Позняках прийшли правоохоронці. Тікаючи від них, хлопець виліз у вікно на сьомому поверсі та переліз на восьмий. Його побачили мешканці сусідньої квартири, він сидів на кондиціонері.

Вони й витягли хлопця, після чого він намагався втекти з місця злочину, але його затримала поліція. Вбивцею виявився студент училища, майбутній автослюсар.

Він пояснив свій вчинок тим, що ненавидів родичів і постійно з ними сварився. Після останнього конфлікту хлопця наче “перемкнуло”. Брата він пошматував, бо той не скористався “останнім шансом” виправитися.

Хлопця чекає психіатрична експертиза. Йому загрожує 15 років тюрми, бо довічне ув’язнення до неповнолітніх український суд не застосовує.

Вбивство у Києві

27 квітня стало відомо про вбивство у Києві, підліток зарізав членів своєї родини.

Справу вивчають правоохоронці.

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