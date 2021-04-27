Частини тіла знайшли в сараї: в Лисичанську чоловіка судитимуть за вбивство друга

Обвинувальний акт у справі жорстокого вбивства з розчленуванням у Лисичанську направлено до суду. Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

Трагедія сталася 8 лютого. Під час розпиття алкоголю між двома чоловіками виник конфлікт.

43-річний (раніше судимий) чоловік завдав гостю численні удари руками та ногами, після чого забив до смерті кувалдою по голові.

Після цього, аби приховати сліди розправи, господар будинку роздягнув вже мертвого товариша і спалив його одяг.

Тіло загиблого 43-річний чоловік розчленував, склав у мішки і сховав в сараї.

Кримінальне провадження відкрито ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Пояснення прокуратури

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV прес-секретар Луганської обласної прокуратури пояснила, чому за скоєне чоловіку загрожує не більше 15 років позбавлення волі.

– Справа в тому, що провадження було відкрито саме за ч.1 ст.115 КК України. Смерть потерпілого наступила внаслідок побиття. Тобто, якби слідство довело факт загибелі чоловіка внаслідок розчленування, справу відкрили би вже за ч.1 ст.115. Саме ця стаття передбачає довічне ув’язнення, – повідомили в прокуратурі.

До завершення слідства прогнозувалося, що 43-річному чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

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Джерело: Луганська обласна прокуратура