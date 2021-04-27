26 квітня у Запоріжжі вихованець дитячого садка випав з вікна другого поверху. У чотирирічного хлопчика діагностували травми голови, без свідомості його забрали до реанімації лікарні.

На щастя, на ранок 27 квітня дитина прийшла у свідомість, її життю нічого не загрожує. Про це повідомила Злата Некрасова – заступник голови Запорізької ОДА.

Інцидент трапився у дитячому садку Еврика. За попередньою інформацією, хлопчик перебував один у приміщенні. Ймовірно, його забули взяти на прогулянку. Наразі всі обставини події з’ясовує поліція.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч 2. ст. 117 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

Під Дніпром жінка збила школярів

У Дніпропетровській області жінка збила двох дітей, які переходили дорогу на зебрі. 12-річних школярів відкинуло на десятки метрів, а водійка навіть не вийшла з салону авто.

Зараз постраждалі перебувають у реанімації під апаратами ШВЛ.