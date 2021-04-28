Невідомі зламали офіційні сайти кількох райдержадміністрацій і територіальних громад Київської області.

Хакери розмістили на цих ресурсах нібито розпорядження голови Київської облдержадміністрації до всіх закладів загальної середньої освіти регіону.

У підробному документі йшлося про те, що всі установи до 30 квітня 2021 року мають подати до департаменту освіти та науки ОДА списки учнів чоловічої статі 15 років і старше.

Крім того, заклади освіти мали забезпечити проведення медкомісії школярів до 6 травня.

– Офіційно повідомляємо, що розпорядження такого змісту Василь Володін не підписував, тому інформація не відповідає дійсності, – наголошують у Київській ОДА.

Хакерська атака на держоргани України

У квітні СБУ затримала жителя Запоріжжя, який у співпраці з російськими спецслужбами планував хакерську атаку на держоргани України.

Чоловік мав передати українським чиновникам замаскований файл із шпигунським програмним забезпеченням.

Метою атаки було заблокувати роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури.

Джерело: Київська ОДА