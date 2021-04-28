Киянин нацькував стаффорда на маленького песика – яке покарання на нього чекає (18+)

У Києві чоловік нацькував свого стаффордширського тер’єра на маленького песика. Бійцівський собака розірвав тварину.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

– Власниця маленького собаки заціпеніла від страху й не могла нічого вдіяти. Та й що вона могла зробити проти озлобленого собаки, який з легкістю міг перекинути свою агресію на неї, – розповів Білошицький.

Після того, як бійцівський собака загриз чотирилапого, то його власник продовжив прогулянку так, ніби нічого не трапилося.

За словами поліцейського, жінка ще довго тримала в руках закривавлене бездиханне тіло свого улюбленця, а потім звернулася до копів.

Власника бійцівського собаки розшукали. Нині його загрожує покарання за ст. 299 ККУ щодо жорсткого поводження з тваринами – від п’яти до восьми років за ґратами.

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