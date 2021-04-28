PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Киянин нацькував стаффорда на маленького песика – яке покарання на нього чекає (18+)

Киянин нацькував стаффорда на маленького песика – яке покарання на нього чекає (18+)

У Києві чоловік нацькував свого стаффордширського тер’єра на маленького песика. Бійцівський собака розірвав тварину.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

– Власниця маленького собаки заціпеніла від страху й не могла нічого вдіяти. Та й що вона могла зробити проти озлобленого собаки, який з легкістю міг перекинути свою агресію на неї, – розповів Білошицький.

Після того, як бійцівський собака загриз чотирилапого, то його власник продовжив прогулянку так, ніби нічого не трапилося.

Читайте
На Вінничині невідомі гамселили собак молотками, тварини померли

За словами поліцейського, жінка ще довго тримала в руках закривавлене бездиханне тіло свого улюбленця, а потім звернулася до копів.

Власника бійцівського собаки розшукали. Нині його загрожує покарання за ст. 299 ККУ щодо жорсткого поводження з тваринами – від п’яти до восьми років за ґратами.

В Одеській області пенсіонер жорстоко побив хаскі

2 лютого у селі Холодна Балка Одеської області 67-річний пенсіонер жорстоко побив собаку породи хаскі.

Тварина потрапила до ветеринарної клініки з пробитим черепом, переломами лап.

Чоловік вчинив напад на пса через те, що той начебто вбив його домашніх курей.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка