Киянин нацькував стаффорда на маленького песика – яке покарання на нього чекає (18+)

У Києві чоловік нацькував свого стаффордширського тер’єра на маленького песика. Бійцівський собака розірвав тварину.
Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
– Власниця маленького собаки заціпеніла від страху й не могла нічого вдіяти. Та й що вона могла зробити проти озлобленого собаки, який з легкістю міг перекинути свою агресію на неї, – розповів Білошицький.
Після того, як бійцівський собака загриз чотирилапого, то його власник продовжив прогулянку так, ніби нічого не трапилося.
За словами поліцейського, жінка ще довго тримала в руках закривавлене бездиханне тіло свого улюбленця, а потім звернулася до копів.
Власника бійцівського собаки розшукали. Нині його загрожує покарання за ст. 299 ККУ щодо жорсткого поводження з тваринами – від п’яти до восьми років за ґратами.
В Одеській області пенсіонер жорстоко побив хаскі
2 лютого у селі Холодна Балка Одеської області 67-річний пенсіонер жорстоко побив собаку породи хаскі.
Тварина потрапила до ветеринарної клініки з пробитим черепом, переломами лап.
Чоловік вчинив напад на пса через те, що той начебто вбив його домашніх курей.