На Рівненщині, у селі Біла Криниця мати намагалася вбити власного 15-річного сина.

Вранці, коли хлопець спав, жінка напала на нього з ножем і вдарила у груди.

За словами лікарів, юнак народився у сорочці, адже ніж поцілив у кістку та не зачепив важливих органів.

Крики хлопця почув його батько та поспішив на допомогу.

– Зі слів чоловіка, вона всіляко намагалася, не хотіла віддавати ніж. Батько пошкодив собі долоні обох рук, – розповідає заступник керівника поліції Рівненського району Вадим Артюхович.

Артюхович також наголошує, що жодних конфліктів між матір’ю та сином напередодні не було, пояснити свою поведінку вона також не може.

Коли жінку вдалося обеззброїти, батько із сином викликали поліцію та швидку.

Постраждалого підлітка доправили в лікарню, але швидко відпустили додому, адже рана не становила жодної загрози життю.

Його матір правоохоронці затримали, напад з ножем на сина поліція кваліфікує як замах на вбивство.

Найближчі два місяці жінка проведе у СІЗО, їй загрожує до 10 років ув’язнення, але через психічні розлади підозрювану ще можуть визнати неосудною.

Страшна знахідка у Києві

28 квітня у Голосіївському районі Києва прохожий виявив сумку з розчленованим людським тілом.

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