У Коростені Житомирської області 45-річний чоловік погрожував спалити будинок із трьома дітьми та стріляв у поліцейського, бо дружина повідомила про намір розлучитися.

Бронежилет інспектора сектору реагування патрульної поліції Коростеня Дмитра Алєксєєнка, у який поцілила куля, вилучили для проведення подальших слідчих дій та експертизи.

– Куля потрапила в бронежилет, у праву частину грудної клітини. Зрекошетила й відлетіла, – розповідає Дмитро Алєксєєнко.

За словами керівника поліції Житомирщини Юрія Олійника, правоохоронці ввели спеціальну операцію та на місце відправили спецпідрозділ корпусу оперативно-раптової дії.

Перемовини із забарикадованим у будинку Едуардом тривали мало не до ранку. Врешті-решт кордівці знешкодили його без єдиного пострілу, пістолет вилучили.

Згодом стало відомо, що чоловік має проблеми з психікою та час від часу проходить лікування.

– Кажуть, шо в нього наче є довідка, що він перебуває на обліку в диспансері, – говорить сусід Едуарда Олександр Паламаренко.

Суд взяв 45-річного жителя Коростеня під варту на час розслідування. Йому загрожує до 15 років ув’язнення за посягання на життя правоохоронця. Проте, чи осудний він, має встановити психіатрична експертиза.

Спроба підпалу в Коростені

У Коростені Житомирської області 45-річний чоловік погрожував спалити себе та будинок із 40-річною співмешканкою та трьома дітьми 11-ти, 15-ти та 19-ти років увечері 25 квітня.

Після приїзду поліції чоловік вистрелив у правоохоронця.

Кримінальне провадження розслідують за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Детальніше про спробу підпалу в Коростені читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Нацполіція