У Маріуполі поліцейський і ріелтор мало не відібрали квартиру у 33-річної жінки

У Маріуполі ріелтор та поліцейський планували заволодіти квартирою 33-річної жінки шахрайським шляхом. Обвинувальний акт у справі скеровано до суду.
Слідство встановила, що влітку минулого року 31-річний працівник поліції разом із 35-річною ріелторкою пригрозили потерпілій конфіскацією житла.
Причиною стало нібито погашення невиплачених комунальних боргів.
Шахраї недовго продовжували залякувати жінку: вже незабаром вони запропонували компенсацію за квартиру.
Так, підозрювані обіцяли видати 33-річній власниці квартири 50 тис. гривень, тоді як ринкова вартість її помешкання становила понад 300 тис. гривень.
– Завдяки злагодженій роботі правоохоронців зловмисників викрито, а незаконне вибуття помешкання із власності потерпілої – попереджено, – йдеться у повідомленні.
Кримінальне провадження здійснювалося за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство за попередньою змовою групою осіб) КК України.
Обвинуваченим загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.
Квартирне шахрайство закінчилося вбивством
В листопаді минулого року на Київщині грибники знайшли у лісі тіло 36-річної жінки, яка зникла після раптового продажу своєї квартири в Одесі.
Вмовити продати помешкання допоміг знайомий одеситки. Після оформлення договору він призначив жінці зустріч у Києві.
Поїхавши за місто нібито на прогулянку до лісу, чоловік ромської національності накинувся на свою жертву, роздягнув та задушив її, а тіло заховав під ковдрою.
Підозрюваний також зізнався, що перед поїздкою в ліс напоїв жінку клофеліном.
За скоєне йому загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Джерело: Донецька обласна прокуратура