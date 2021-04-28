У Маріуполі поліцейський і ріелтор мало не відібрали квартиру у 33-річної жінки

У Маріуполі ріелтор та поліцейський планували заволодіти квартирою 33-річної жінки шахрайським шляхом. Обвинувальний акт у справі скеровано до суду.

Слідство встановила, що влітку минулого року 31-річний працівник поліції разом із 35-річною ріелторкою пригрозили потерпілій конфіскацією житла.

Причиною стало нібито погашення невиплачених комунальних боргів.

Шахраї недовго продовжували залякувати жінку: вже незабаром вони запропонували компенсацію за квартиру.

Так, підозрювані обіцяли видати 33-річній власниці квартири 50 тис. гривень, тоді як ринкова вартість її помешкання становила понад 300 тис. гривень.

– Завдяки злагодженій роботі правоохоронців зловмисників викрито, а незаконне вибуття помешкання із власності потерпілої – попереджено, – йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження здійснювалося за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Обвинуваченим загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Квартирне шахрайство закінчилося вбивством

В листопаді минулого року на Київщині грибники знайшли у лісі тіло 36-річної жінки, яка зникла після раптового продажу своєї квартири в Одесі.

Вмовити продати помешкання допоміг знайомий одеситки. Після оформлення договору він призначив жінці зустріч у Києві.

Поїхавши за місто нібито на прогулянку до лісу, чоловік ромської національності накинувся на свою жертву, роздягнув та задушив її, а тіло заховав під ковдрою.

Підозрюваний також зізнався, що перед поїздкою в ліс напоїв жінку клофеліном.

За скоєне йому загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Джерело: Донецька обласна прокуратура