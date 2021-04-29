На Черкащині поблизу міста Сміла на території колишніх очисних споруд, у 5-метровому бетонному резервуарі опинився домашній собака. Рятувати його кинулись хлопичик-власник та чоловік-доброволець. Але і вони опинилися в пастці.

Тож визволяти рятувальній службі довелося усіх трьох – собаку, 13-річного хлопця і 38-річного чоловіка.

Рятувальники зясували, що хлопчик гуляв із друзями та собакою, який впав до резервуару, заповненого на один метр водою. Намагаючись врятувати тварину, підліток потрапив до нього і сам.

Тож діти вирішили покликати на допомогу дорослих. На прохання про допомогу відгукнувся чоловік. Він намагався допомогти хлопцю вибратися, але також опинився в резервуарі.

Рятувальники ДСНС, приїхавши на місце, за допомогою cпецобладнання підняли потерпілих на поверхню та передали медикам. Всі вони були з ознаками переохолодження.







На Черкащині чоловік і дитина опинилися в резервуарі з водою, рятуючи песика / 2 фотографии

У Києві жінка засунула пальці в блендер

12 квітня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Києві жінка засунула пальці в блендер.

Співробітники ДСНС розпиляли ніжку електроприладу, щоб звільнити руку жінки.

У результаті операції лише на одному з пальців киянки лишився поріз від ножів блендера.